В свердловском ГУ МВД приступает к работе новый начальник УБЭП

Новый начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК, ранее УБЭП) ГУ МВД по Свердловской области Ришад Даулетов сегодня будет представлен коллективу. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказал на пресс-конференции начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков.

Отвечая на вопрос о своей кадровой политике, он отметил: "Увольнять пока никого не собираюсь, все на своих местах. Ротация будет, но индивидуально".

По его словам, сегодня будет представлен новый глава УБЭП. "Я работал с ним в Астраханской области, это большой профессионал. Задача нового главы УБЭП - это борьба с коррупцией, в том числе в МВД", - отметил Александр Мешков.

Напомним, в феврале 2019 году за взятку в 2 млн руб. был задержан заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции.