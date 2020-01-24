В свердловском ГУ МВД приступает к работе новый начальник УБЭП

05 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/repair/country-house/frame-house/ по ссылке.
Тут http://remont.youdo.com/electrician/electrical-wiring/other/zameri/, в Москве.
YouDo: http://remont.youdo.com/building/roofing/remont/ondulin/, выбирай YouDo!



Политика Свердловская область Уральский ФО
Рашид Даулетов, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области (2020) | Фото: пресс-служба УМВД по Астраханской области

В свердловском ГУ МВД приступает к работе новый начальник УБЭП

Новый начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК, ранее УБЭП) ГУ МВД по Свердловской области Ришад Даулетов сегодня будет представлен коллективу. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказал на пресс-конференции начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков.

Отвечая на вопрос о своей кадровой политике, он отметил: "Увольнять пока никого не собираюсь, все на своих местах. Ротация будет, но индивидуально".

По его словам, сегодня будет представлен новый глава УБЭП. "Я работал с ним в Астраханской области, это большой профессионал. Задача нового главы УБЭП - это борьба с коррупцией, в том числе в МВД", - отметил Александр Мешков.

Напомним, в феврале 2019 году за взятку в 2 млн руб. был задержан заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В свердловском ГУ МВД приступает к работе новый начальник УБЭП

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ришад Даулетов, Александр Мешков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров