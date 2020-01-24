Челябинский облсуд изменил приговор одному из южноуральцев, укравших с почты более 21 млн рублей

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор южноуральцам, укравшим более 21 млн рублей из почтового отделения в Усть-Катаве.

Напомним, преступление было совершено в феврале 2019 года. Два местных жителя похитили из хранилища Усть-Катавского почтамта денежные средства в размере 21,6 млн руб., предназначенные для выплаты пенсий. В ходе обыска в гараже одного из них нашли более 20 млн руб. В квартире второго злоумышленника обнаружили около полумиллиона рублей.

По решению Усть-Катавского городского суда один из обвиняемых приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, второй получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, приговор обжаловали обвиняемые и их защитники. Они были не согласны с выводами суда, указывали о нарушениях уголовно-процессуального закона и несправедливости назначенного наказания.

Челябинский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, но изменил приговор по доводам апелляционного представления прокурора, в связи с необходимостью правильного применения уголовного закона в части назначения наказания осужденному О., что повлекло снижение назначенного ему наказания на 1 месяц.