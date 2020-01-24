Мединский и Орешкин назначены помощниками Путина

Бывшие министры российского правительства Владимир Мединский и Максим Орешкин назначены помощниками президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Мединский занимал должность министра культуры с 21 мая 2012 года. На его место пришла Ольга Любимова, экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры.

Орешкин был министром экономического развития России с 30 ноября 2016 года. Этот пост занял Максим Решетников, бывший губернатор Пермского края.