05 Августа 2020
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Политика В России Москва
ельцин-центр конституция рф (2015) | Фото: Накануне.ru

Поправки в поправки: как депутаты могут дополнить предложения Путина по Конституции

Госдума 23 января в первом чтении рассмотрела пакет поправок в Конституцию, предложенный Владимиром Путиным. Изменения в главный закон страны президент России озвучил во время послания Федеральному собранию 15 января. Документ подготовили в рекордные сроки и, судя по всему, собираются принять тоже в экстренном порядке.
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Так, вместо традиционного месяца между первым и вторым чтениями будет всего две недели. За это время депутатам и другим заинтересованным лицам предлагается вносить свои предложения и корректировки в рабочую группу, возглавляемую сенатором Клишасом и депутатом Крашенинниковым. Последний сказал, что группа работает практически круглосуточно, так что двух недель на доработку предложений президента хватит. Как пишет газета "Ведомости", правки если и будут, то чисто косметические.

Ко второму чтению, например, надо уточнить, сможет ли дума, наделяемая правом утверждать вице-премьеров и министров, еще и требовать прекращения их полномочий, и что будет, если она кого-то не утвердит, сказал Крашенинников.

Еще одна поправка может быть внесена в преамбулу Конституции, сообщил в четверг после заседания рабочей группы ее сопредседатель, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, не уточнив суть поправки.

Председатель думы Вячеслав Володин считает, что расширять перечень вопросов ко второму чтению не стоит: "На мой взгляд, было бы правильно <...> поддержать те предложения, которые были проработаны в рамках рабочей группы". Тем не менее депутаты уже готовят свои поправки. Единороссы, по словам лидера их фракции Сергея Неверова, уже направили ряд вопросов в рабочую группу и представителю президента в думе Гарри Минху: они, в частности, касаются процедуры всенародного голосования, места Госсовета как института власти и более императивной нормы об индексации социальных выплат. Эсеры, по словам первого зампреда фракции Михаила Емельянова, хотят вернуть прежний пенсионный возраст, ввести ответственность Центробанка за экономический рост и занятость и индексировать пособия и пенсии не ниже уровня инфляции. Коммунисты готовят 10 поправок, в том числе о равномерном распределении доходов от недр, государствообразующей роли русского народа и дополнительных социальных гарантиях, говорит депутат Александр Ющенко. Наконец, ЛДПР будет настаивать на переименовании должности зампреда Совета безопасности в вице-президента, закреплении в Конституции "роли русского народа" и делении страны исключительно по территориальному признаку, передает ТАСС слова лидера партии Владимира Жириновского.

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Поправки в поправки: как депутаты могут дополнить предложения Путина по Конституции

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Теги: поправки в конституцию, госдума, второе чтение



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