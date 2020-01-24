05 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
полиция, полицейские, митинг, протест, ОМОН (2019) | Фото: Накануне.RU

"Полиция действовала правильно". Новый начальник свердловского МВД высказался о "скверных" протестах

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков на сегодняшней пресс-конференции высказался о протестах в сквере около Театра драмы весной минувшего года. От подробных комментариев он отказался, подчеркнув, что полиция действовала корректно.

"Все должны сделать выводы. Я за строительство храма. Некоторые хотели заработать на этом очки. Правоохранители все делали правильно", - заявил новый начальник Главка.

Мешков отметил, что к ответственности в основном привлекались те, кто оказывал сопротивление. "Закон нельзя нарушать", - подчеркнул он и добавил, что полиция продолжает разбираться в ситуации. Однако напомним, что полиция не пресекала агрессивные действия бойцов из частных структур, которые устроили потасовку с протестующими, никто из них не привлечен к ответственности.

Генерал также сообщил, что назначение на Средний Урал стало для него неожиданностью. Напомним, генерал-майор полиции Александр Мешков был назначен в свердловскую полицию в сентябре 2019 года. Владимир Миронов, исполнявший обязанности руководителя, назначен его заместителем. До перевода на Средний Урал генерал Мешков работал начальником управления МВД России по Астраханской области. Прежний руководитель свердловского Главка Михаил Бородин покинул свой пост примерно за год до назначения Мешкова - его перевели на аналогичную должность в Воронежскую область.

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Мешков(2019)|Фото: Управление МВД России по Астраханской области

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"Полиция действовала правильно". Новый начальник свердловского МВД высказался о "скверных" протестах

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Теги: александр мешков, начальник гу мвд по свердловской области



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