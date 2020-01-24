05 Августа 2020
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Общество За рубежом
почта посылки из китая (2016) | Фото: Накануне.ru

В AliExpress оценили риски заражения коронавирусом при получении посылки

Пресс-служба "AliExpress Россия" сообщила, что доставляемые ей посылки из Китая не могут быть источниками заражения коронавирусом, пишут "Известия".

Некоторые ученые считают, что риск все же есть, особенно если посылку трогал зараженный человек. Другие эксперты полагают, что риски минимальны: вирус во внешнем мире живет всего несколько часов, и мала вероятность того, что он мутировал и стал более устойчивым.

В AliExpress газете сказали, что находятся "во взаимодействии с Роспотребнадзором" и готовы выполнять предписания соответствующих органов охраны здоровья КНР.

В "Почте России" пояснили, что выполняют предписания профильных ведомств, заботясь о безопасности клиентов.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в КНР "до стабилизации эпидемиологической ситуации". Губернатор граничащей с Китаем Амурской области Василий Орлов также призвал жителей региона пока не ездить к соседям.

По последним данным, эпидемия приближается к Дальнему Востоку. Очередной случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа подтвердился в Северо-Восточном Китае.

Число заболевших, по последним данным, достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях.

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В AliExpress оценили риски заражения коронавирусом при получении посылки

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Теги: AliExpress, коронавирус, посылки, Китай



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