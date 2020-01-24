"Матери теперь жить с этим". Общественник о гибели в Кудымкаре двух маленьких детей, из которых "изгоняли бесов"

Глава общественной организации "Многодетные Пермского края" Ирина Ермакова, комментируя смерть двух маленьких детей из Кудымкара, отметила, что "маме, которую спасли, жить с этим поступком", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, утром 23 января подозреваемая, предположительно, убила пятилетнего и годовалого детей, после этого попыталась нанести вред себе и оказалась в больнице. Другие дети, двух и девяти лет, находятся вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии.

По некоторым данным, около года назад родители погибших стали интересоваться религией и вскоре оказались в секте. В день трагедии мать якобы решила, что в двух ее детей "вселились бесы". Родственники объясняют поступок женщины послеродовой депрессией. Местные жители рассказывают, что семья была благополучная, дом ухоженный, в нём всегда был порядок. Многодетную маму все знали как верующую женщину. Версию с "бесами" она озвучила медикам перед отправкой в больницу. Якобы ранее она после случившейся в семье трагедии говорила знакомым, что "будет рожать столько, сколько Бог даст". Подозреваемая – педагог по образованию, но по основной профессии, предположительно, никогда не работала.



"Знаю, что это была обычная семья, как неблагополучная на учете не состояла. Но что-то произошло. И здесь, помимо социальных органов, очень важно окружение – друзья, близкие, соседи, общественные организации, которым можно выговориться, которые помогут житейским советом. В подобных ситуациях убеждаюсь в важности и нужности телефона доверия с профессиональными психологами и, конечно же, широком информировании о нем. Иногда один разговор, поддержка могут изменить ситуацию", - отметила Ермакова на своей странице "ВКонтакте".

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

"Семья на учете как неблагополучная не состояла, и в поле зрения органов профилактики семейного неблагополучия не попадала. В настоящее время в интересах следствия более подробную информацию о семье дать не представляется возможным. В ней остались еще двое детей, им и их отцу оказывается психологическая и другая необходимая помощь", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

По данным пресс-службы краевого минздрава, мать остается в больнице в тяжелом состоянии.