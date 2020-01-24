05 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Китайцы покидают Ухань в масках (2020) | Фото: www.thepaper.cn

Роспотребнадзор в Пермском крае проверил свыше 6,5 тысяч пассажиров из Китая из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю усилило санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через границу РФ в аэропорту "Большое Савино". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, приняты дополнительные меры по выявлению больных с признаками инфекционного заболевания, прибывших из неблагополучных регионов мира.

Всего с 1 января было досмотрено 36 зарубежных рейсов, из них четыре - из КНР (о. Хайнань). Было досмотрено более 6,5 тыс. человек, в том числе из КНР - 1,3 тыс. человек.

Роспотребнадзор рекомендует туристам, выезжающим в КНР соблюдать меры предосторожности. В частности, при планировании поездок следует уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, использовать маски, мыть руки перед едой и после посещения мест массового скопления людей, а при первых признаках болезни обращаться к врачам. При обращении в больницу на территории РФ информировать врачей о времени и месте пребывания в КНР.

Также в ведомстве рекомендуют воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Добавим, что число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек, 26 человек умерли от болезни, сообщает информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса.

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Роспотребнадзор в Пермском крае проверил свыше 6,5 тысяч пассажиров из Китая из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, пневмония, Китай, Роспотребнадзор, пассажиры



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