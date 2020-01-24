Глава ВТБ Костин рассказал о реструктуризации долгов предприятий ОПК

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал в эфире телеканала "Россия 24" о реструктуризации долгов предприятий ОПК. По его словам, еще в конце 2019 года на совещании у Путина обсуждались безнадежные долги оборонных предприятий.

Внимание к проблеме безвозвратных долгов предприятий ОПК, из-за которых они "живут впроголодь", вице-премьер Юрий Борисов поднял летом. Тогда обсуждался вариант списания 600–700 млрд руб. проблемных долгов. Но банки — в первую очередь крупнейшие кредиторы ОПК — Сбербанк и ВТБ — выступили резко против. В начале декабря Борисов озвучил другой вариант решения проблемы: подразумевались списание 400–450 млрд руб. долгов предприятий ОПК и реструктуризация остальных 300–350 млрд руб. на 15 лет с "каникулами" на пять лет, в течение которых ставка составит всего 2%, пишет РБК.

Проблема в целом решена, сказал Костин, добавив: "Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер. Поэтому комментировать его я бы не стал". "Там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрены, но она такая — посильная, разумная, она действительно учитывает, наверное, тот риск, который банки брали", — сказал глава госбанка.

О списании части долгового портфеля Объединенной авиастроительной корпорации ранее ратовали Анатолий Сердюков и Сергей Чемезов – ОАК недавно вошла в корпорацию Ростех. "У нас вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК. Компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам. Однако ее операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать новые", - заявил Сердюков в интервью РИА Новости в сентябре 2019 года.

Он подчеркнул, что "эти долги были сформированы в ходе решения государственных задач". "Поэтому проблема их расшивания требует комплексного решения с участием государства. Вопрос сейчас прорабатывается в тесном контакте с федеральными органами исполнительной власти. Вместе с тем мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом", - прогнозирует Сердюков.

Ранее Сергей Чемезов намекал на желание реструктуризировать долги ОАК. "Дело в том, что у ОАК исторически огромное количество долговых обязательств, они фактически их пока только обслуживают, проценты платят, а тело кредита не вернут никогда", - заявил руководитель корпорации в интервью "России 1". Также глава Ростеха считает, что банки и так уже "получили с лихвой" с учетом ежегодных процентов. "Поэтому им чем дольше, тем лучше. И вполне могли бы списать, конечно, эти кредиты. Когда в конце года ОАК получим... будем думать, будем встречаться с банками, обсуждать", - добавил он.