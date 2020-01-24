Текслер назначил временного начальника управления проектной деятельности

Губернатор Алексей Текслер возложил исполнение обязанностей руководителя управления проектной деятельности правительства Челябинской области на Светлану Мишукову. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что Мишукова будет исполнять обязанности руководителя до назначения начальника управления.

Ранее Алексей Текслер освободил Светлану Мишукову от должности первого заместителя руководителя Главного контрольного управления Челябинской области, назначив заместителем начальника управления проектной деятельности.

Напомним, управление проектной деятельности было создано в декабре прошлого года. Оно будет обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов.