05 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Заповедник, &quot;Денежкин Камень&quot; (2020) | Фото: vk.com/karambolll

"Денежкин Камень" останется заповедником. Губернатор решил разобраться и с загрязнением рек

Заповедник "Денежкин Камень", находящийся на территории Свердловской области и названный в честь своей главной достопримечательности - одной из высочайших вершин Урала горы Денежкин Камень, останется заповедником.
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О принятом решении на своей странице ВК сообщил главный редактор газеты "Берёзовский рабочий" Сергей Стуков. Ранее он также публиковал открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, где подробно описал ситуацию, творящуюся с единственным оставшимся в Свердловской области заповедником, и попросил о встрече для того, чтобы глава региона мог лично убедиться в происходящем.

Заповедник, "Денежкин Камень", письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву(2020)|Фото: vk.com/karambolll

Напомним, что 17 января в ходе пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что заповедник "Денежкин Камень" может получить статус национального парка. Изначально подобная инициатива поступила от советника главы администрации Североуральска Вадима Аверьянова и местного активиста Евгения Ющука, которые аргументировали свое решение привлечением большого потока туристов. Однако предложение встретило неодобрение со стороны Росприроднадзора. Также, по мнению Гринписа, при получении статуса национального парка, а значит, и статуса рекреационной зоны (зоны отдыха) вмешательство человека в экосистему заповедника пагубно скажется на ней.

Встреча активистов с губернатором Свердловской области все же состоялась, по итогам решено, что "Денежкин Камень" останется заповедником, а туристические маршруты будут проходить вне его территории.

Как сообщил Накануне.RU сам Сергей Стуков, после отправки письма, всего спустя два часа с ним связались из приемной губернатора и соединили с Евгением Куйвашевым, который подробно расспросил о ситуации и предложил встретиться в четверг, 23 января. На встрече присутствовали также директор заповедника "Денежкин Камень" Анна Квашнина, начальник отдела Росприроднадзора Владимир Яковлев, заместитель нового руководителя Росприроднадзора Сергей Воробьев, министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, а также два представителя со стороны УГМК: Григорий Рудой, директор по горному производству УГМК, и эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

Заповедник, "Денежкин Камень"(2020)|Фото: vk.com/karambolll

"Губернатор хватался за голову, мол, неужели такое происходит? Конечно, у него была информация, однако, мы показали ему масштаб бедствия: более 400 га умершего леса, умершие реки, в которых ничего живого не осталось. Он посмотрел на все эти фото и принял решение лично поехать на место и во всем убедиться. Поездка запланирована на май этого года", - рассказывает Сергей Стуков.

Заповедник, "Денежкин Камень"(2020)|Фото: vk.com/karambolllЗаповедник, "Денежкин Камень"(2020)|Фото: vk.com/karambolllЗаповедник, "Денежкин Камень"(2020)|Фото: vk.com/karambolll

Принято решение создать рабочие группы по загрязненным рекам и лесам на Северном Урале при министре природных природных ресурсов Алексее Кузнецове, в состав которых войдут представители министерства, Росприроднадзора, директор заповедника, активисты общественной организации "Живой Шемур", в которую входит сам Сергей Стуков, и группа по туризму на Северном Урале под руководством Эльмиры Тукановой, директора Центра развития туризма Свердловской области, которая будет заниматься разработкой маршрутов вне территории заповедника. До мая будет собрана вся информация, после чего группы приступят к своим обязанностям. По словам Сергея Стукова, губернатор Свердловской области после услышанного был вынужден признать, что зря прорабатывал эту тему без участия самого заповедника, и сообщил о том, что "Денежкин Камень" ни в коем случае нельзя лишать его статуса. А туризм нужно развивать, но только не на территории заповедника, поскольку и без него на Урале много потрясающих мест, куда можно водить туристов, такие как Перевал Дятлова, Южаковский водопад, Конжаковский Камень и другие.

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"Денежкин Камень" останется заповедником. Губернатор решил разобраться и с загрязнением рек

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Теги: заповедник, Денежный Камень, национальный парк, Евгений Куйвашев



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