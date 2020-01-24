Губернатор: Быковская останется главой минздрава Ростовской области до решения суда

Правоохранительные органы предъявили министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской обвинение в превышении полномочий.

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что Быковская, которая работает министром здравоохранения региона с 2004 года, останется на посту до решения суда, передает Regnum.

О задержании Быковской сообщалось в ноябре 2019 года. Следственные мероприятия проводили сотрудники ФСБ. Отмечалось, что министр - не единственный фигурант по данному уголовному делу. Также задержан ее заместитель Станислав Беседовский.

По данным суда, с сентября 2017 по январь 2018 года подозреваемые лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону " при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.