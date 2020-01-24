Владелец Faberlic создаст свою партию, рассчитанную на молодежь, и пойдет на выборы в Госдуму

Еще одна партия может появиться в России в ближайшее время. Как и в случае с IT-партией от топ-менеджера World of Tanks, в роли основателей выступят бизнесмены. На этот раз – от мира косметики.

1 марта должен состояться учредительный съезд партии, которую возглавит основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев. Предполагается, что это партия право-либерального толка, ориентированная на городскую молодежь, название пока не разглашается, пишет "Коммерсант".

Предприниматель Александр Даванков, бывший совладелец компании Faberlic, рассказал о создании новой правой партии. По его словам, документы для проведения съезда были поданы в декабре прошлого года. После регистрации партия рассчитывает принять участие в выборах разного уровня в более чем 20 регионах в Единый день голосования 13 сентября, а затем и в выборах Госдумы.

О создании партии знают в администрации президента (АП), заявляет источник, близкий к Кремлю. По его словам, проект обсуждался с прошлого года, а новая партия рассчитана на "городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы". В свою очередь, Александр Даванков считает, что у партии будет "свой избиратель": молодежь, которая сейчас не представлена в политике. Даванков, который намерен возглавить исполком новой партии — старший брат Владислава Даванкова, заместителя генерального директора АНО "Россия — Страна Возможностей" (организация курируется администрацией президента, отмечает издание).

Компания Алексея Нечаева Faberlic основана в 1997 году, представлена более чем в 20 странах, выручка по итогам 2018 года — 28 млрд руб. (по данным РБК). Сам Нечаев является членом центрального штаба ОНФ, ранее он уже занимался общественными проектами — например, в 2009 году стал соучредителем общественной экологической организации ЭКА.