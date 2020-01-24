ГКУ проверит челябинский минстрой из-за контракта на проектирование хирургического корпуса в городском бору

Главное контрольное управление Челябинской области проведет внеплановую проверку областного минстроя по факту заключения и исполнения контракта на проектирование хирургического корпуса детской областной больницы в городском бору, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Яблока".

В декабре челябинское отделение партии направило в ГКУ заявление с просьбой провести внеплановую проверку министерства. В заявлении было указано, что по законодательству изменение существенных условий контракта не допускается, однако первоначальное место размещения корпуса было изменено. Кроме того, указывается на возможные нарушения при проведении конкурса. Так, "Регионпроект" в подтверждении опыта предоставила семь разных договоров, заключенных и исполненных в период с 2016 по 2017 год на общую сумму более 228 млн рублей.

"Однако по данным из бух. балансов за период с 2016 – 2018 годы у компании не было поступлений на указанную сумму. Выручка компании в 2016 г. – 1 млн руб., в 2017 г. – 25 млн. руб. в 2018г. - 36 млн. руб. Из крупных контрактов, у данной компании только ремонт трибун на площади Революции у памятника Ленину на 19 млн", - отметили в пресс-службе партии.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. 26 декабря депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей.

Накануне специалисты минздрава и проектировщики объяснили, почему выбрали площадку в городском бору, и рассказали о планах по оптимизации хирургических отделений после открытия нового корпуса.