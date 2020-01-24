Эпидемия коронавируса приближается к Дальнему Востоку

Очередной случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа подтвердился в Северо-Восточном Китае. В уезде Линъюань городского округа Чаоян провинции Ляонин госпитализирован 42-х летний мужчина. Известно, что он прибыл из города Ухань – эпицентра эпидемии 18 января этого года. От Ухани он по высокоскоростной железной дороге добрался до Пекинского западного вокзала и уже оттуда отправился в Чаоян.

На следующий день, как передаёт "Пэнпай синьвэнь", он почувствовал недомогание, а 22 января поступил на лечение в инфекционный изолятор городской больницы. Сегодня подтвердилось, что его болезнь вызвана коронавирусом 2019-nCoV. Пациент находится в стабильно тяжёлом состоянии. 38 человек, близко контактировавшие с заболевшим, направлены под медицинское наблюдение.

Всего в провинции Ляонин под наблюдением находятся 178 человек, на 24.00 23 января наличие пневмонии нового типа подтвердилось у четверых. Кроме Чаояна ещё один инфицированный – в Даляне и двое в Шэньяне, административном центре провинции Ляонин. В Шэньяне действует Генеральное консульство РФ, а из местного аэропорта есть рейсы в Иркутск и Улан-Удэ.

На сайте Генконсульства предупреждений и рекомендаций, связанных со вспышкой новой болезни пока нет, однако после того, как один из заболевших скончался в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян, Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в КНР "до стабилизации эпидемиологической ситуации".