05 Августа 2020
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Общество В России
Александр Моор, одноклассники (2018) | Фото: Правительство Тюменской области

СМИ: стал известен предварительный список сайтов, доступ к которым может стать бесплатным

Стал известен предварительный список сайтов, доступ к которым может стать бесплатным. Ранее это анонсировал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Известия" пишут, что список операторам разослало Минкомсвязи, чтобы оценить объемы трафика на этих сайтах (а значит и потенциальный размер компенсаций, которые государство, по идее, должно обеспечить операторам).

В список попали соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", почтовые сервисы "Яндекса" и Mail.Ru Group и несколько менее популярных сайтов. В министерстве отметили, что список еще будет дорабатываться.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2020 года операторы перестанут брать плату за посещение портала госуслуг и сайтов всех российских органов власти.

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СМИ: стал известен предварительный список сайтов, доступ к которым может стать бесплатным

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Теги: сайт, бесплатный доступ, соцсети, поисковик, почтовый сервис, госуслуги



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