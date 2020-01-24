СМИ: стал известен предварительный список сайтов, доступ к которым может стать бесплатным

Стал известен предварительный список сайтов, доступ к которым может стать бесплатным. Ранее это анонсировал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Известия" пишут, что список операторам разослало Минкомсвязи, чтобы оценить объемы трафика на этих сайтах (а значит и потенциальный размер компенсаций, которые государство, по идее, должно обеспечить операторам).

В список попали соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", почтовые сервисы "Яндекса" и Mail.Ru Group и несколько менее популярных сайтов. В министерстве отметили, что список еще будет дорабатываться.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2020 года операторы перестанут брать плату за посещение портала госуслуг и сайтов всех российских органов власти.