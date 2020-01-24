ЦРУ рассекретил доклады об "агенте Гитлера" Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Документы были рассекречены в соответствии с "Законом о разоблачении нацистских военных преступников", передает Regnum.

В отчете 1951 года под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году" главаря украинских националистов называют "агентом Адольфа Гитлера".

"Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков", – отмечается в докладе.

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (запрещена в России), одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА (запрещена в России) действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Украинские националисты каждый год проводят в Киеве факельное шествие в день рождения Бандеры.

22 января 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко накануне ухода с должности присвоил звание Героя Украины Степану Бандере.