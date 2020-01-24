ЦРУ рассекретил доклады об "агенте Гитлера" Бандере

05 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://perevozki.youdo.com/krasnoyarsk/pomoshch/avtoservis/, быстро и недорого.
Смотрите: http://remont.youdo.com/building/zabor/stoimost/, подробное описание.
По ссылке http://remont.youdo.com/interior/chastnye/wood/balk/, посетить сайт.



Политика За рубежом Украина
Бандера, майдан, Киев (2014) | Фото:

ЦРУ рассекретил доклады об "агенте Гитлера" Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Документы были рассекречены в соответствии с "Законом о разоблачении нацистских военных преступников", передает Regnum.

В отчете 1951 года под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году" главаря украинских националистов называют "агентом Адольфа Гитлера".

"Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков", – отмечается в докладе.

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (запрещена в России), одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА (запрещена в России) действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Украинские националисты каждый год проводят в Киеве факельное шествие в день рождения Бандеры.

22 января 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко накануне ухода с должности присвоил звание Героя Украины Степану Бандере.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЦРУ рассекретил доклады об "агенте Гитлера" Бандере

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цру, степан бандера



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров