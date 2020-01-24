В Кольцово самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности

Самолет, вылетевший из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, был вынужден совершить экстренную посадку из-за технической неисправности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральских авиалиний.

Рейс U6-2949 Екатеринбург - Ереван вылетел из аэропорта Кольцово в 7.05 утра местного времени. На борту находилось 66 человек, включая пассажиров и экипаж. Во время выполнения рейса сработала сигнализация о технической неисправности, после чего экипажем самолета было принято решение о возврате на аэродром вылета.

Для отправки пассажиров к месту назначения, авиакомпанией было предоставлено резервное судно, вылет которого назначен на 10.10 утра местного времени.