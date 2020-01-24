05 Августа 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

УФАС проверит школу путешественника Федора Конюхова

Челябинское УФАС проверит школу путешественника Федора Конюхова из-за постов в соцсетях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, в УФАС обратился житель с заявлением о необходимости проверить размещенную в социальной сети информацию о школе путешественников, которая находится на территории курорта "Солнечная долина".

В постах в соцсетях используются словосочетания "лучший лагерь" и "лучшие каникулы". Это, по мнению заявителя, является нечестным по отношению к другим лагерям и организаторам аналогичных программ.

УФАС проверит информацию на предмет соответствия Закону о рекламе.

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УФАС проверит школу путешественника Федора Конюхова

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Теги: УФАС, проверка, школа, Федор Конюхов,



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