УФАС проверит школу путешественника Федора Конюхова

Челябинское УФАС проверит школу путешественника Федора Конюхова из-за постов в соцсетях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, в УФАС обратился житель с заявлением о необходимости проверить размещенную в социальной сети информацию о школе путешественников, которая находится на территории курорта "Солнечная долина".

В постах в соцсетях используются словосочетания "лучший лагерь" и "лучшие каникулы". Это, по мнению заявителя, является нечестным по отношению к другим лагерям и организаторам аналогичных программ.

УФАС проверит информацию на предмет соответствия Закону о рекламе.