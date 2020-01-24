В Прикамье впервые снизилась задолженность теплоснабжающих организаций за газ

По итогам прошлого года долги за газ теплоснабжающих организаций Пермского края, которые являются самой проблемной категорией потребителей, снизились на 50 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Пермь".

Задолженность составляет 3,276 млрд руб.

"Газпром межрегионгаз Пермь" поэтапно работал над тем, чтобы добиться уменьшения долгов ТСО. Несмотря на высокий уровень неплатежей со стороны ТСО, последние годы темпы прироста просроченной задолженности этой категории потребителей снижались. Если по итогам 2016 года прирост составил 628 млн руб., в 2017 году – 466 млн рублей, в 2018 году – 214 млн руб", - говорится в сообщении.

По информации компании, улучшило ситуацию с долгами выделение из краевого бюджета 1,5 млрд руб. на три года на модернизацию системы теплоснабжения в муниципалитетах.

Как сообщил гендиректор "Газпром межрегионгаз Пермь" Сергей Черезов по каждой территории была составлена дорожная карта с путями выхода из долгов. Среди муниципалитетов есть "совсем тяжелые" - в них проблемы копились годами и без модернизации систем теплоснабжения ситуацию в них не исправить.

В других муниципалитетах удалось добиться снижения роста дебиторской задолженности.