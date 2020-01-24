Присоединят к декабрю. В один из районов Курганской области в этом году проведут газ

Уже в этом году в Куртамышский район придет газ.

Как отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков во время визита в район, уже к декабрю 2020 года по плану присоединят 1250 абонентов, после чего будет подано "голубое топливо".

Газом район будет обеспечен благодаря договоренностям губернатора с главой Газпрома Алексеем Миллером.

Также в Куртамышском районе пройдут масштабные работы по ремонту и строительству дорог, на эти цели потратят 70 млн руб.