В одной из больниц Прикамья умер маленький пациент

В Чернушинской районной больнице умер четырехлетний пациент, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, ребенка привезли в больницу с болью в животе, впоследствии у него диагностировали аппендицит. Через три часа после операции пострадавший, не приходя в сознание, побледнел и начал задыхаться. Его увезли в реанимацию, но спасти не смогли.

В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Устанавливаются все обстоятельства трагедии.