05 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
(2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

В одной из больниц Прикамья умер маленький пациент

В Чернушинской районной больнице умер четырехлетний пациент, передает корреспондент Накануне.RU.
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По некоторым данным, ребенка привезли в больницу с болью в животе, впоследствии у него диагностировали аппендицит. Через три часа после операции пострадавший, не приходя в сознание, побледнел и начал задыхаться. Его увезли в реанимацию, но спасти не смогли.

В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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В одной из больниц Прикамья умер маленький пациент

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Теги: Чернушинская районная больница, пациент, смерть



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