Названы самые доходные после смены правительства РФ компании

05 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/facing/floor/parquet/repair/, подробности...
YouDo: http://remont.youdo.com/carpentry/konopatki/tag/doma/ здесь.
Объявление: http://remont.youdo.com/furniture/hauling/geo/peretyagka-mebeli-v-geleznodorognom/, смотреть варианты >>


    кожаные сапоги мужские здесь

Экономика В России
Магнит, магазин (2017) | Фото: partygorsk.com

Названы самые доходные после смены правительства РФ компании

Акции нескольких российских компаний и банков могут вырасти после начала работы нового правительства в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.

Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.

Так, могут вырасти акции "Детского мира", продающего игрушки и детскую одежду после увеличения детских пособий и материнского капитала.

Рост доходов населения может спровоцировать значительный подъем акций ретейлера "Магнит", которые уже выросли более чем на 8%, пишет Regnum.

Также специалисты прогнозируют рост ценных бумаг таких организаций, как Тинькофф банк (ТКС Group Holding), Сбербанк и Магнитогорский металлургический комбинат. Последнее связано с планами российского правительства нарастить инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры и ожидаемым повышением спроса на сталь.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин в первой части своего выступления большое внимание уделил теме поддержки малообеспеченных слоев населения, отметив, что большинство из этой категории – семьи с детьми.

Президент предложил выплачивать материнский капитал за первого ребенка и повысить его на 150 000 рублей за второго; увеличить количество бюджетных мест в вузах; обновить технику в поликлиниках и пунктах скорой помощи и прочие мер социальной поддержки.

После послания Владимир Путин встретился и побеседовал с глазу на глаз с премьер-министром Дмитрием Медведевым, после чего глава Правительства заявил о сложении полномочий всего кабинета министров. Президент предложил на пост премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

По данным СМИ, инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутые в послании Федеральному собранию, будут стоить дополнительные 4,5 трлн рублей до 2024 года. Как пишут "Известия" со ссылкой на правительственные источники, основная часть средств будет получена после отмены некоторых налоговых льгот.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Названы самые доходные после смены правительства РФ компании

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: компании, акции, правительство рф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров