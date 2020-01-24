Названы самые доходные после смены правительства РФ компании

Акции нескольких российских компаний и банков могут вырасти после начала работы нового правительства в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.

Потенциал дальнейшего роста связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.

Так, могут вырасти акции "Детского мира", продающего игрушки и детскую одежду после увеличения детских пособий и материнского капитала.

Рост доходов населения может спровоцировать значительный подъем акций ретейлера "Магнит", которые уже выросли более чем на 8%, пишет Regnum.

Также специалисты прогнозируют рост ценных бумаг таких организаций, как Тинькофф банк (ТКС Group Holding), Сбербанк и Магнитогорский металлургический комбинат. Последнее связано с планами российского правительства нарастить инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры и ожидаемым повышением спроса на сталь.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин в первой части своего выступления большое внимание уделил теме поддержки малообеспеченных слоев населения, отметив, что большинство из этой категории – семьи с детьми.

Президент предложил выплачивать материнский капитал за первого ребенка и повысить его на 150 000 рублей за второго; увеличить количество бюджетных мест в вузах; обновить технику в поликлиниках и пунктах скорой помощи и прочие мер социальной поддержки.

После послания Владимир Путин встретился и побеседовал с глазу на глаз с премьер-министром Дмитрием Медведевым, после чего глава Правительства заявил о сложении полномочий всего кабинета министров. Президент предложил на пост премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

По данным СМИ, инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутые в послании Федеральному собранию, будут стоить дополнительные 4,5 трлн рублей до 2024 года. Как пишут "Известия" со ссылкой на правительственные источники, основная часть средств будет получена после отмены некоторых налоговых льгот.