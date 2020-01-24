В жилом доме на Среднем Урале прогремел взрыв: людей срочно эвакуировали

Рано утром 24 января в Каменске-Уральском произошел взрыв в жилом доме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе группы компаний "Газэкс", все случилось в одной из квартир по адресу улица Привокзальная, 24: в результате ЧП оказались выбиты окна и разрушена перегородка. Пострадала одна женщина. Она госпитализирована.

При обследовании квартиры аварийной бригадой газовиков было установлено, что кран у газовой плиты находился в закрытом положении, краники у плиты также закрыты, деформации плиты не обнаружено.

"Система газопотребления дома находится в рабочем состоянии, техническое обслуживание газового оборудования проводилось по графику, в июне 2019 года. Причины взрыва устанавливаются, по предварительной версии, хозяйка нарушила правила пользования газовым оборудованием", - сообщили в АО "Газэкс".

Там добавили, что подъезд дома временно отключен от газоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, несущие конструкции дома не пострадали. Была проведена эвакуация 28 жильцов подъезда, в том числе троих детей. Все они находятся в пункте временного размещения.

Пострадавшая женщина с термическими ожогами доставлена в травматологическое отделение городской больницы Каменска-Уральского, ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Для оценки последствий инцидента из Екатеринбурга уже направлен диагностический комплекс "Струна".