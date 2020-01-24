05 Августа 2020
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Спорт В России За рубежом
Российский фигурист Дмитрий Алиев (2020) | Фото: Первый канал

Россиянин Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы по фигурному катанию

20-летний уроженец Ухты, чемпион России этого сезона Дмитрий Алиев выиграл первенство Европы. Второе место занял еще один россиянин, дебютант взрослого чемпионата Артур Даниелян, третье место занял воспитанник Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, выступающий за Грузию.

После проката короткой программы Алиев был вторым, уступая чеху Михалу Бржезине, но произвольную Дмитрий откатал чисто, а его соперник из Чехии по итогам двух программ стал только седьмым. Еще один россиянин – Александр Самарин – неудачно выступил в произвольной программе, сорвав несколько элементов.

Текущий чемпионат Европы в австрийском Граце очень удачно складывается для россиян. В парном катании с мировым рекордом выиграли короткую программу, в танцах на льду после ритм-танца второе место занимают Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Сегодня в бой вступают девушки-одиночницы, среди которых три лидера не только российского, но и мирового катания – Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

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Россиянин Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы по фигурному катанию

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Теги: дмитрий алиев, чемпионат европы, фигурное катание



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