Управляющий пермским хостелом, где погибли пять человек, мог сбежать за границу

Управляющий хостелом из Перми, где погибли пять постояльцев, Сергей Щ. не явился на допрос в Следственный комитет. Сейчас он якобы находится за границей, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде.

Сергей Щ. якобы не явился добровольно в СКР, где расследуется уголовное дело, он через третьих лиц убеждал силовиков, что намерен вернуться, сообщает "Ъ-Прикамье". Сначала речь шла о том, что он купит билеты на самолет, затем, что доберется на машине, однако этого так и не случилось. По одной из версий, он мог покинуть страну через российско-белорусскую границу. Сейчас он якобы объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от следствия. В то же время, они отмечают, что если речь идет о федеральном розыске, то предпринимателю должны заочно предъявить обвинение.