05 Августа 2020
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китай пекин мавзолей Мао Цзэдуна (2009) | Фото:Накануне.RU

Роспотребнадзор официально рекомендовал россиянам не ездить в КНР из-за вируса 2019-nCoV

Роспотребнадзор официально рекомендовал российским туристам "воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации". В то же время в ведомстве отмечают, что пока не выявлено случаев завода нового штамма в Россию.

"По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 23.01.2020 в мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), из них 625 – в 25 регионах КНР (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), 4 в Таиланде, по 1 в Японии, Республике Южная Корея, США, Тайвань, включая 17 с летальным исходом. На данный момент известно о 15 заражённых медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Ранее ведомство не рекомендовало россиянам к посещению только город Ухань и провинцию, в котором он располагается.

Между тем, ChinaNews со ссылкой на комитет провинции по вопросам здравоохранения сообщает, что в китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Российской Федерацией, от пневмонии, вызванной 2019-nCoV, умер человек. Всего в провинции зарегистрировано четыре подтвержденных случая пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Накануне губернатор граничащей с Китаем Амурской области Василий Орлов призвал жителей региона пока не ездить к соседям. Об этом он написал в Instagram: "Друзья, у наших соседей в КНР очень серьёзная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении".

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Роспотребнадзор официально рекомендовал россиянам не ездить в КНР из-за вируса 2019-nCoV

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Теги: роспотребнадзор, кнр, 2019-nCoV, коронавирус



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