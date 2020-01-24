Новый вертолет для спецназа разработан в России

Холдинг "Вертолеты России" разработал новую версию вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.

В 2019 году "Вертолеты России" подписали с Минобороны контракт на поставку 10 вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН.

В доработанном варианте вертолета улучшены средства поражения, вопросы обнаружения, распознавания цели.

Новая модификация получила неофициальное обозначение Ми-8АМТШ-ВН2, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России появится новейший танк с лазером и электромагнитной пушкой. Помимо новых видов вооружения, гусеничную платформу оснастят системой управления без личного участия экипажа, то есть в беспилотном режиме.