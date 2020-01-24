Учителям хотят поднять оклад

05 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги на YouDo: http://perevozki.youdo.com/international/sng/azerbaijan/, выбирай YouDo!
http://remont.youdo.com/plumbers/geo/partizanskaya/, ссылка на описание.
Услуги мужа на час: http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/private/izol/narugnoe/, рекомендуем!


    модные толстовки для девушек вот

Образование В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Учителям хотят поднять оклад

Российским учителям предложили изменить систему расчета заработной платы.

Как ожидается, будет поднят базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты. Соответствующее обращение к правительству поддержал Совет Федерации.

Майские указы требуют поднять зарплату учителей как минимум до уровня средней по региону. Однако сегодня чиновники на местах предпринимают различные ухищрения, чтоб этого не делать.

Повышение оклада до 70% позволит этого избежать, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, в России может появиться понятие педагогической тайны.

Предлагается обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете. Инициатива поступила от рабочей группы правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства.

Педагогическая тайна может стать аналогом врачебной. Такая идея актуальна на фоне развития инклюзивного образования - обучения вне зависимости от физических и умственных способностей ребенка.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Учителям хотят поднять оклад

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: учителя, зарплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров