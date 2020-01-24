Учителям хотят поднять оклад

Российским учителям предложили изменить систему расчета заработной платы.

Как ожидается, будет поднят базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты. Соответствующее обращение к правительству поддержал Совет Федерации.

Майские указы требуют поднять зарплату учителей как минимум до уровня средней по региону. Однако сегодня чиновники на местах предпринимают различные ухищрения, чтоб этого не делать.

Повышение оклада до 70% позволит этого избежать, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, в России может появиться понятие педагогической тайны.

Предлагается обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете. Инициатива поступила от рабочей группы правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства.

Педагогическая тайна может стать аналогом врачебной. Такая идея актуальна на фоне развития инклюзивного образования - обучения вне зависимости от физических и умственных способностей ребенка.