05 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
марихуана (2018) | Фото:УМВД России по Курганской области

В Свердловской области задержан подозреваемый в перевозке полкилограмма марихуаны

Сотрудники ГИБДД Красноуфимского района на автодороге Ачит-Месягутово остановили "Форд" при осмотре салона которого обнаружили рюкзак с марихуаной.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водителем оказался мужчина 1994 года рождения. Также с ним ехал пассажир 1985 года рождения.

Во время проверки документов они занервничали. При проверке рюкзака был найден пакет с высушенным веществом, похожим на коноплю.

После проведения предварительного химического исследования установлено, что представленное вещество является марихуаной массой 438,37 граммов.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в России начали исследования по использованию марихуаны в лечебных целях. Об этом сообщил главный внештатный специалист нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Нарколог объяснил, что суть исследований - в поиске каннабиоидов, которые не вызывают психозов. При употреблении марихуаны психозы возникают в 1-3% случаях, это очень большая цифра, уточнил Брюн.

Он отметил, что исследования только начались. Если не будет найдена конопля, не вызывающая психозов, медицинское употребление марихуаны легализовано не будет.

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В Свердловской области задержан подозреваемый в перевозке полкилограмма марихуаны

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Теги: марихуана, наркотики



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