Коронавирусом в Китае инфицировались 630 человек

Число заболевших в Китае смертельным коронавирусом возросло до 633 человек.

Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй. На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов.

В настоящее время случаи заражения зафиксированы во всех административно-территориальных единицах КНР, за исключением Тибетского автономного района и провинции Цинхай, сообщает ТАСС.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения не стала объявлять режим международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

"Это чрезвычайная ситуация для Китая, но она пока не стала чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения, хотя и может таковой стать", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.

Он отметил, что вспышка новой пневмонии "представляет очень высокий риск для Китая и высокий риск для региона и мира".