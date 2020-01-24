Около половины населения РФ к 2060 году окажется пенсионерами

47% населения России окажется пенсионерами к 2060 году, говорится в докладе экономистов Credit Suisse.

В 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения. Мужчина в текущем году в среднем будет жить еще 13,3 года после выхода на пенсию, а в 2060-м — уже 17,4 года.

В докладе предложено несколько вариантов того, как сделать пенсионные системы устойчивее. Необходимо поощрять людей больше откладывать на пенсию, собрать дополнительные средства на выплату пенсий за счет налогов или постепенно сокращать выплаты, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, россияне, которые будут участвовать в новой системе накопительных пенсий, смогут оформить налоговый вычет до 120 тыс. руб.

Как сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, инициатива разработчиков проекта была поддержана на самом высоком уровне.

"Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение о том, чтобы социальный налоговый вычет в размере 120 тыс. руб. был учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, превышающих 6% зарплаты", — сказал он.