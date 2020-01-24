Судный день стал ближе на 20 секунд

Символические стрелки так называемых часов Судного дня передвинули на 20 секунд вперед.

Теперь они показывают 23:58:20. До полуночи, которая означает момент ядерного катаклизма, осталось 100 секунд. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю существования часов.

Причина сдвига - рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве, сообщают "Известия".

В последний раз стрелки часов были передвинуты год назад - на 30 секунд вперед. По словам специалистов, решение было принято в связи с "угрозой, порожденной злоупотреблением информационными технологиями". Ученые отмечают, что "ситуация с ядерным оружием на планете близка к катастрофе", а проводимые Северной Кореей испытания несут угрозу всем жителям Земли.