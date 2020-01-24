05 Августа 2020
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Политика За рубежом
Олег Дерипаска (2018) | Фото: gdb.voanews.com

Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН

Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказал мнение, что ООН нуждается в реорганизации.

Он считает, что необходимо перенести ее штаб-квартиру из США в нейтральную страну. В качестве варианта бизнесмен предложил Швейцарию, в которую он приехал для участия в Давосском экономическом форуме. По мнению Дерипаски, ООН должна ввести налог за выбросы углекислого газа в размере не менее $100 за тонну. По его словам, правильней использовать атомную энергетику, которая стала "заметно безопасней с развитием технологий", сообщает РБК.

Ранее Дерипаска поделился впечатлениями от выступления американского президента на экономическом форуме в Давосе.

В Telegram-канале российский олигарх пишет: "Только что в Давосе закончилось выступление Дональда Трампа. Всю суть его речи можно свести к его же фразе: "America is winning again like never before".

Просто цифры — в США за последние три года было создано 7 миллионов рабочих мест, были расширены возможности для трудоустройства женщин, sexual minorities, людей с ограниченными возможностями. Было создано 12 тысяч новых предприятий.

Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом".

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Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН

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Теги: Дерипаска, ООН



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