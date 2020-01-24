Ставки по вкладам впервые опустилась ниже шести процентов

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в 10 крупнейших российских банках впервые опустилась ниже 6%.

Таким образом, депозиты оказались рекордно невыгодными. С 1 по 10 января 2020 года она составляла 5,93%, а с 10-го по 20-е — 5,89%. За 2019 год она снизилась с 7,53 до 6,01%. Причиной уменьшения ставок стало снижение ключевой ставки Центробанком. В 2019 году регулятор пять раз снижал ставку.

В текущем году Центробанк может продолжить снижение ключевой ставки на фоне замедления инфляции, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в Госдуме ожидают, что совет директоров ЦБ России на заседании 7 февраля примет решение об очередном снижении ключевой ставки.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что Банк России не просто может, а "обязан" понизить ставку. "Есть все возможности для снижения ключевой ставки хотя бы на 0,25%", - сказал Аксаков журналистам в понедельник, 13 января. Он допустил, что при активном снижении ключевой ставки в 2020 году экономический рост может превзойти прогноз правительства (+1,7% - прим. ред.) и составить "2% и больше".