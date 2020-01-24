05 Августа 2020
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Политика За рубежом
Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

ВОЗ решила не объявлять ЧС из-за китайского коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не стала объявлять режим международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

"Это чрезвычайная ситуация для Китая, но она пока не стала чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения, хотя и может таковой стать", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.

Он отметил, что вспышка новой пневмонии "представляет очень высокий риск для Китая и высокий риск для региона и мира", сообщает ТАСС.

Между тем, многие страны вводят повышенные меры безопасности в аэропортах. Так, температуру всех пассажиров из КНР теперь будут измерять в одном из крупнейших аэропортов мира – дубайском. Аналогичные меры вводятся и в российских аэропортах. Так, в московском Домодедово Накануне.RU сообщили: "Аэропорт принимает все необходимые меры для  предотвращения распространения опасного инфекционного заболевания. В аэровокзале круглосуточно дежурит собственная медицинская служба, а также  специалисты  Управления Роспотребнадзора по Московской области".

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ВОЗ решила не объявлять ЧС из-за китайского коронавируса

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Теги: ВОЗ, коронавирус, Китай



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