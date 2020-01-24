Военные США перехватили российского генерала

У российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, был случай, когда американцы "перехватывали" российского генерал-майора, следовавшего в Манбидж. Тогда инцидент удалось урегулировать. Его имя не называется, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, американские войска не пропустили российских военных, которые хотели попасть к нефтяному месторождению в Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Российские военные, выехав из населенного пункта Амуда, не смогли проследовать в район месторождения "Джул Агы" в районе Румелайн из-за появившихся на пути американских военных.

По данным источников издания, окрестности Румелайна, где расположена военно-воздушная база ВС США, контролируют отряды народной самообороны и курды.