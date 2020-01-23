В Ленинградской области депутат-"единоросс" подозревается в получении взятки в 5 млн рублей от владельцев похоронного бизнеса

В городе Всеволожске Ленинградской области задержан депутат от "Единой России" по округу №11 Валерий Половинкин.

Сообщается, что с июля 2017 по июль 2018 года Половинкин, работая в должности замглавы города Всеволожска по безопасности, в частном доме лично или через посредника каждый месяц получал взятки от учредителя фирмы по оказанию ритуальных услуг за общее покровительство.

Общая сумма взятки составляет не менее 4,9 млн руб., сообщили Накануне.RU в СКР.

Силовики провели обыски на работе и дома у Половинкина, где нашли и изъяли документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

Сейчас Половинкин задержан.