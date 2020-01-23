Путин предложил пяти членам Совбеза ООН созвать саммит по безопасности

Президент России Владимир Путин на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совбеза ООН и поговорить о совместных мероприятиях по безопасности, пишет РИА "Новости".

В этом саммите глав пяти государств Путин предложил поучаствовать лидерам Китая, США, Франции и Великобритании. Туда войдет и Россия.

По словам главы российского государства, разобщенность в мире сегодня может привести к страшным последствиям. Подобная совместная встреча глав пяти государств могла бы помочь найти коллективные ответы на актуальные угрозы.

"Нужно не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода. Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир", - сказал Путин.