04 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ullica.ru

В закрытом городе на Южном Урале подростки готовились взорвать школу

В городе Снежинске Челябинской области двое 14-летних подростков готовили теракт в школе.

Как пишет Mash, несовершеннолетние хотели хотели взорвать школьную столовую, а после расстреливать и забрасывать "коктейлями Молотова" всех, кто остался жив.

Сообщается, что о намерениях детей узнали родители одноклассников этих ребят. Силовики пришли с обысками домой к подросткам и нашли у них самодельную взрывчатку.

В правоохранительных органах инцидент пока не комментируют.

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В закрытом городе на Южном Урале подростки готовились взорвать школу

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Теги: Снежинск, теракт, школа, ученики, подростки



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Развитие сюжета:

Ранее 05.02.2020 12:06 Мск Директор школы в закрытом городе Южного Урала, где подростки планировали "колумбайн", написала заявление на увольнение

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