В закрытом городе на Южном Урале подростки готовились взорвать школу

В городе Снежинске Челябинской области двое 14-летних подростков готовили теракт в школе.

Как пишет Mash, несовершеннолетние хотели хотели взорвать школьную столовую, а после расстреливать и забрасывать "коктейлями Молотова" всех, кто остался жив.

Сообщается, что о намерениях детей узнали родители одноклассников этих ребят. Силовики пришли с обысками домой к подросткам и нашли у них самодельную взрывчатку.

В правоохранительных органах инцидент пока не комментируют.