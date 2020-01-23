В Челябинске чиновники объяснили, почему детский хирургический корпус необходимо строить в городском бору

В Челябинске чиновники и общественники встретились на площадке Общественной палаты области, чтобы обсудить вопрос размещения нового хирургического корпуса детской областной больницы в городском бору. Специалисты минздрава и проектировщики объяснили, почему выбрали эту площадку, и рассказали о планах по оптимизации хирургических отделений после его открытия, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. 26 декабря депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей.

Как рассказала сегодня представитель компании "Регион-проект", было несколько вариантов размещения данного корпуса. Изначально рассматривался земельный участок на территории медгородка со сносом существующего здания и с реконструкцией прилегающего.

"Мы провели изыскания и поняли, что на территории данного участка находится огромное количество сетей, которые питают не только медицинский городок, но еще близлежащие территории. Кроме того, разместить на данной территории корпус площадью застройки 1,6 га невозможно. Поэтому мы обратились с данной проблемой к минстрою. Было предложено разместить рядом с медицинским городком на данном участке. Мы постарались максимально придумать такую форму, чтобы минимизировать затраты и максимально сохранить бор. Благоустройство территории будет рассматриваться таким образом, чтобы сохранить наибольшее количество деревьев", - рассказала проектировщик.

В минздраве выбор данного участка поддерживают. Первый замминистра здравоохранения области Виктория Сахарова объяснила, что хирургический корпус отдельно поставить невозможно, а на данной территории уже существует областной перинатальный центр, Челябинская областная клиническая больница, станция переливания крови, центр онкологии и ядерной медицины. В новом здании разместится 230 хирургический коек и 70 онкогематологических. Со строительством нового корпуса будут закрыты все потребности детской службы Челябинской области на ближайшие 50 лет развития.

"Мы очень много раз думали о том, что есть пустующие площади, но как только прерывается технология оказания медицинской помощи, сразу ухудшаются результаты и шансы ребенка на выживание. Вырывать из этой технологии и строить в другом месте, это сразу удлинение плеча оказания помощи", - подчеркнула она.

Позицию минздрава поддержал главный детский хирург Челябинской области Николай Ростовцев.

"Если взять новорожденного с хирургической патологией и везти его куда-то отдаленно, то при остывании ребенка на 1 градус, риск летальности увеличивается на 50%. Онкологических больных тоже нужно очень быстро доставить на лечение и обратно вернуть, чтобы ребенок не простыл. Разброс больницы невозможен в данных направлениях. Эта клиника должна быть на территории детской областной больницы. Я был в этом бору летом. Это была мусорка, в карьере плавают пустые бутылки, он не ухожен. Я не могу понять, почему такая агрессия против строительства нашего корпуса? Мы облагородим территорию, это будет белое пятно Челябинска", - рассказал он.

Площадь первого этажа составит 9 тыс. 200 кв.м. Для его строительства придется вырубить 416 крупномерных деревьев.

"Мы вырубаем деревья только под пятно застройки 1,6 га, за которые мы должны заплатить", - рассказала заместитель министра строительства Челябинской области Татьяна Антонова, добавив, что взамен будут высажены кустарники и деревья.

Общественники указали на замалчивание информации о проекте, впрочем, и сам проект они до сих пор не видели. Но, как оказалось, проекта еще нет. Его должны разработать только в текущем году, а затем он пройдет публичные слушания.

"Как только нам передадут документы, мы возобновим контракт и будем заниматься предпроектными и проектными работами, и мы готовы к диалогу", - ответила Антонова.

В ходе круглого стола общественники предлагали другие участки под строительство больницы. Так, депутат Центрального района Роман Никитин предложил участок рядом с улицей Воровского, сейчас там располагается сквер. Однако в минстрое заявили, что этот участок не подходит, да и в будущем здесь будет располагаться вертолетная площадка для больницы. Предложение разместить корпус рядом с кардиоцентром также не нашло поддержки у чиновников. Там планируется построить поликлинику для жителей новых микрорайонов, проект уже прошел госэкспертизу.

Также на встрече удалось выяснить, что с открытием нового хирургического корпуса планируется закрытие некоторых хирургических отделений в больницах.

"Будет ли закрытие детской хирургии в городских больницах Челябинска и области, либо сокращение? Это вы должны пояснить, чтобы не было так, что вы создали суперсовременный центр, и оптимизировали другие отделения", - поинтересовалась помощник депутата Госдумы.

"Да, планируется закрытие некоторых хирургических отделений, централизация которых произойдет на базе областной детской клинической больницы. Сегодня детское онкологическое отделение, располагающееся на базе взрослой больницы, полностью оторвано от технологии оказания медицинской помощи детскому населению. Эти койки перейдут в новый строящийся хирургический корпус. У нас есть отдельные койки для оказания медицинской помощи по лор-патологии в взрослых больницах Челябинска, где одновременно на койках лежат взрослые пациенты и дети. Эти виды мы тоже концертируем. Единственный вид медицинской помощи — это экстренная хирургическая помощь при существующих технологиях останется на базе ГКБ №1 Челябинска. Специализированная хирургия вся будет переведена и сконцентрирована в новом хирургическом комплексе и высвобождена из взрослых отделений, чтобы не было перекреста пациентов", - рассказала замминистра.

Добавим, что 25 мая в Челябинске пройдет "Марш горожан". Акцию протеста против вырубки деревьев в городском бору планировалось провести на Кировке. Однако после встречи эко-активистов с главой города Наталей Котовой, которая приняла приглашение принять участие в акции, место проведения было изменено на сквер Андреевского.