04 Августа 2020
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чиновник, чиновники, зарплата, деньги (2015) | Фото: kommersant.ru

В России резко снизилась задолженность по зарплате

Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 января составила 2 млрд 114 млн руб. В течение декабря она резко снизилась - на 794 млн, или на 27%. Об этом сообщает Росстат.

Почти половина всей задолженности образовалась в 2019 году, остальное - в предыдущие годы. При этом более 99% долгов образовались из-за отсутствия собственных средств.

Наибольшие суммы задолженностей имеют место в Москве, Кемеровской области, Санкт-Петербурге, а также Мурманской, Тверской, Псковской, Волгоградской областях. Наиболее благополучной является ситуация в Уральском федеральном округе, где задолженность менее 40 млн.

Хуже всего обстоят дела на предприятиях обрабатывающей промышленности, где сосредоточена почти половина всей задолженности.

Интересно, что почти вся резко выплаченная в конце прошлого года задолженность была осуществлена предприятиями за собственный счет. То есть у предприятий к концу года резко нашлись деньги. Численность работников, перед которыми осталась просроченная задолженность по зарплате, снизилась на 9 тыс. человек и сейчас составляет 34 тыс.

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В России резко снизилась задолженность по зарплате

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Теги: задолженность по зарплате, зарплата



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