В Челябинске будут судить экс-замминистра Бахаева по обвинению в хищении более 33 млн рублей, выделенных на российско-казахстанский форум

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального района, директора группы компаний "Элефант" Михаила Смирнова. Дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, Бахаев обвиняется в получение взятки в особо крупном размере и мошенничестве, Смирнов – в мошенничестве и в даче взятки в особо крупном размере. Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля 2018 года сотрудниками УФСБ.

По версии следствия, в 2017 году Бахаев похитил из бюджета области более 33 млн рублей, выделенные на проведение в Челябинске XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме того, в 2018 году Смирнов передал Бахаеву взятку в 2,9 млн руб. за заключение договоров по подготовке и проведению форума с ООО "Элефант-Формат" по завышенным ценам.

Ольга Алейникова признала вину в совершении преступление. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Постановлением судьи уголовное дело прекращено, ей назначен судебный штраф в 20 тыс. руб.