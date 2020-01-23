Асафов объяснил, почему «Новая газета» ищет негатив даже в борьбе с ИГИЛ в Сирии

04 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/repair/flat/other/vnutrennyaya-otdelka-kvartir/, посетить сайт .
Смотрите: http://remont.youdo.com/facing/walls/wall-decoration/material/otdelka-sten-plastikovimi-panelyami/ можно найти здесь.



Политика В России За рубежом
новая газета, шантаж (2020) | Фото:https://social.dni.ru.

Асафов объяснил, почему «Новая газета» ищет негатив даже в борьбе с ИГИЛ в Сирии

В борьбе с ИГИЛ* нет ничего плохого, однако «Новая газета» так не считает. Почему либеральные СМИ ставят в упрек российским компаниям, предположительно связанным с Евгением Пригожиным, освобождение нефтегазовых месторождений Сирии от террористов — объяснил Александр Асафов.

Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков опубликовал материал про две компании из РФ, которые, как будто, связаны с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Еще в декабре прошлого года сирийским парламентом было одобрено заключение контрактов с российскими фирмами «Меркурий» и «Велада» на геологическую разведку и последующую разработку трех нефтегазовых блоков в стране. По версии журналиста Дениса Короткова, содействие компаниям «Меркурий» и «Велада» на территории САР должна оказывать ЧВК «Вагнера», которую также связывают с именем Евгения Пригожина.

Сирия, армия(2017)|Фото: ibtimes.co.uk

Как сама пишет «Новая газета», выбор контрагента для сирийской стороны был очевиден: контракт на разведку и разработку месторождений получил тот, кто смог их отбить у ИГИЛ и защитить собственной вооруженной силой от террористов. Примечательно, что Денис Коротков подает это в негативном ключе. Но даже если статья «Новой» — не является фантазией уже замеченного в создании фейков Дениса Короткова, претензии либерального журналиста к российским компаниям, с кем бы они ни были аффилированы, остаются непонятными.

Эксперт Александр Асафов в комментарии СМИ отметил, что «Новая газета» как и серьезная часть внесистемной оппозиции всегда будет во всем искать подвох, тайный замысел, коварство, интриги и негатив.

«Поэтому для компаний, аффилированных с Пригожиным или с кем-то еще (что не очень и важно в данном случае), формулируется некое моральное обвинение в том, что своей помощью сирийскому народу [в борьбе с терроризмом] они якобы вынудили [правительство Башара Асада] заключить с ними контракты. Но безотносительно этой позиции, это нормальная ситуация, когда в обмен на помощь и разрешение серьезных угроз и проблем предлагаются двусторонне выгодные преференции, а вовсе не односторонние, как это бывает в случае, например, с американскими компаниями», — объяснил эксперт.

* ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Асафов объяснил, почему «Новая газета» ищет негатив даже в борьбе с ИГИЛ в Сирии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евгений пригожин, асад, сирия, денис коротков, игил, новая газета



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров