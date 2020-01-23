Асафов объяснил, почему «Новая газета» ищет негатив даже в борьбе с ИГИЛ в Сирии

В борьбе с ИГИЛ* нет ничего плохого, однако «Новая газета» так не считает. Почему либеральные СМИ ставят в упрек российским компаниям, предположительно связанным с Евгением Пригожиным, освобождение нефтегазовых месторождений Сирии от террористов — объяснил Александр Асафов.

Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков опубликовал материал про две компании из РФ, которые, как будто, связаны с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Еще в декабре прошлого года сирийским парламентом было одобрено заключение контрактов с российскими фирмами «Меркурий» и «Велада» на геологическую разведку и последующую разработку трех нефтегазовых блоков в стране. По версии журналиста Дениса Короткова, содействие компаниям «Меркурий» и «Велада» на территории САР должна оказывать ЧВК «Вагнера», которую также связывают с именем Евгения Пригожина.

Как сама пишет «Новая газета», выбор контрагента для сирийской стороны был очевиден: контракт на разведку и разработку месторождений получил тот, кто смог их отбить у ИГИЛ и защитить собственной вооруженной силой от террористов. Примечательно, что Денис Коротков подает это в негативном ключе. Но даже если статья «Новой» — не является фантазией уже замеченного в создании фейков Дениса Короткова, претензии либерального журналиста к российским компаниям, с кем бы они ни были аффилированы, остаются непонятными.

Эксперт Александр Асафов в комментарии СМИ отметил, что «Новая газета» как и серьезная часть внесистемной оппозиции всегда будет во всем искать подвох, тайный замысел, коварство, интриги и негатив.

«Поэтому для компаний, аффилированных с Пригожиным или с кем-то еще (что не очень и важно в данном случае), формулируется некое моральное обвинение в том, что своей помощью сирийскому народу [в борьбе с терроризмом] они якобы вынудили [правительство Башара Асада] заключить с ними контракты. Но безотносительно этой позиции, это нормальная ситуация, когда в обмен на помощь и разрешение серьезных угроз и проблем предлагаются двусторонне выгодные преференции, а вовсе не односторонние, как это бывает в случае, например, с американскими компаниями», — объяснил эксперт.

* ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ