04 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Василий Тихонов (2020) | Фото: instagram.com/p/B7ntmFNKzUD/

Мэр из Нижневартовска поделился снимком студенческих лет и запустил флешмоб

В преддверии Дня российского студенчества глава Нижневартовска Василий Тихонов объявил флешмоб, в котором предложил своим землякам и подписчикам на своей странице рассказать и показать, какими они были студентами, а также вспомнить своих педагогов, передает корреспондент Накануне.RU.

Пост о начале флешмоба глава города разместил в своем Instagram.

"Очень часто с теплом вспоминаю своего преподавателя, экономиста-кибернетика, доктора экономических наук Ведуту Елену Николаевну. На парах у Елены Николаевны всегда был ажиотаж, и каждая из них завершалась шквалом аплодисментов. А эта фотография сделана в Тамбовском педагогическом институте (ныне Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина) на физико-математическом факультете", - поделился мэр.

Василий Тихонов(2020)|Фото: instagram.com/p/B7ntmFNKzUD/

Он призвал публиковать свои фотографии с хэштегом "югорский студент". Сейчас опубликовано 27 таких постов. В том числе, к акции присоединились городские чиновники Николай Лукаш, Эдмонд Игошин.

Напомним, ранее Тихонов прочел открытую лекцию в местном госуниверситете. Он рассказал о реализации в городе национальных проектов, обсудил вопросы глобального изменения климата, перспективы развития столицы Самотлора. Он объявил о том, что власти города планируют открыть Дом молодежи с уникальным пространством-трансформером. Проект арт-центра сейчас разрабатывают.

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Мэр из Нижневартовска поделился снимком студенческих лет и запустил флешмоб

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Теги: Василий Тихонов, флешмоб, день студенчества



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