Житель Екатеринбурга похитил собственную жену на парковке у торгового центра

Житель Екатеринбурга обвиняется в похищении своей собственной жены. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось утром 20 января на парковке у одного из торгово-развлекательных центров уральской столицы. 35-летний мужчина насильно усадил свою 40-летнюю супругу в автомобиль, после чего увез ее в лес, где избил, а затем отвез в одну из гостиниц. Оттуда женщине удалось сбежать и обратиться в полицию.

Как пояснили в СКР, поводом для выходки мужчины стали "сложившиеся между участниками данной криминальной драмы конфликтные отношения". Возбуждено дело по части 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Екатеринбуржцу уже предъявлено обвинение.

Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что когда к мужчине по месту жительства нагрянули сыщики уголовного розыска, тот еще не знал, что его "вторая половинка" написала на него заявление с просьбой привлечь к предусмотренной законом ответственности.

"Слов раскаяния оперуполномоченные от него не услышали: он, хоть ранее и не судимый, продемонстрировал своим поведением, что знает, как себя вести в подобных ситуациях. Больше пытался играть с полицейскими, что называется, в "кошки-мышки", предпочитая не отвечать на задаваемые вопросы. Теперь его роль в этой криминальной истории установят наши коллеги из регионального СКР", - добавил полковник Горелых.