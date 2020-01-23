Комик, шутивший про Путина и церковь, уехал из России

Комик Александр Долгополов покинул Россию, опасаясь уголовного преследования.

Как передаёт Infox со ссылкой на адвоката комика Леонида Соловьёва, его подзащитный "действовал на опережение" и сумел оставить страну, пока ему ничего не вменяют и, соответственно, можно без проблем пройти пограничный контроль.

В какой именно стране решил укрыться Долгополов, пока неизвестно.

Напомним, на дело комика отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она посчитала, что выступление Долгополова насыщено оскорблениями в адрес церкви, политики, но призвала верующих защищать веру "разумно, при этом не уподобляясь невежам и невеждам, показывающим своё бескультурье и безграмотность".