04 Августа 2020
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Политика В России
Комик Александр Долгополов (2020) | Фото: infox.ru

Комик, шутивший про Путина и церковь, уехал из России

Комик Александр Долгополов покинул Россию, опасаясь уголовного преследования.

Как передаёт Infox со ссылкой на адвоката комика Леонида Соловьёва, его подзащитный "действовал на опережение" и сумел оставить страну, пока ему ничего не вменяют и, соответственно, можно без проблем пройти пограничный контроль.

В какой именно стране решил укрыться Долгополов, пока неизвестно.

Напомним, на дело комика отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она посчитала, что выступление Долгополова насыщено оскорблениями в адрес церкви, политики, но призвала верующих защищать веру "разумно, при этом не уподобляясь невежам и невеждам, показывающим своё бескультурье и безграмотность".

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Комик, шутивший про Путина и церковь, уехал из России

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Теги: Долгополов, Поклонская



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Ранее 23.01.2020 09:29 Мск Поклонская прокомментировала ситуацию с комиком "Долгополовым: "В воздухе витает запах свободы и перемен"

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