Отказом "Водного союза" на оказание услуг по водоотведению в Варгашах заинтересовалась прокуратура

После отказа "Водного союза" оказывать в поселке Варгаши услуги по водоотведению в дело вмешалась прокуратура. После публикацией в СМИ надзорное ведомство даст оценку законности действий или бездействия "Водного союза".

"В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Зауралья.

Ранее в коммунальной организации заявили, что с 30 января компания прекращает деятельность по водоотведению в Варгашах. "Водный союз" ссылается на то, что тариф на водоотведение в конце прошлого года не был утвержден.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Зауралья, "Водный союз" является гарантирующей организацией в Варгашах, и расторгнуть договор на обслуживание сетей водоотведения в одностороннем порядке компания не имеет права - это запрещено законом.

Правительство Курганской области для разрешения проблемного вопроса предложило "Водному союзу" заключить договор гражданско-правового характера с администрацией на отведение ЖБО. Это не регулируемый государством вид услуги. Отведение ЖБО отличается от водоотведения тем, что в первом варианте не предусмотрена очистка сточных вод. В рамках такого договора "Водный союз" мог бы продолжать свою деятельность.