"Они решили немного развеяться": в Екатеринбургском цирке объяснили "побег" слонов

Екатеринбургский цирк выступил с заявлением по сегодняшнему случаю с прогулкой слонов по городским улицам. В учреждении объяснили, как животные оказались на дороге.

Напомним, сегодня в Сети появилось видео с гуляющим по проезжей части на улице 8 Марта слоном. Главный администратор Екатеринбургского государственного цирка Владимир Ильин рассказывал Накануне.RU, что прогулка "была запланирована", слоны отправляются на гастроли. Однако некоторые жители предположили, что во время переезда что-то могло пойти не так. Позже стало известно, что по улице гуляли сразу несколько слонов.

Цирку пришлось выступить с заявлением. Как сообщается на странице учреждения в соцсети, сегодня программа "Итальянский цирк" отправляется на гастроли в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке. В программе заняты индийские слонихи: 45-летняя Карла и 50-летняя Рании.

Как пояснили в Екатеринбургском цирке, погрузка происходит за территорией, и при выходе на улицу слоны невероятно обрадовались снегу.

"Они обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей. Рании осталась около дерева, а Карла через дорогу пошла к горке снега", - сообщили в цирке.

Там отметили, что животные захотели получить дополнительные эмоции перед длительным переездом - и они их получили.

"В Екатеринбургском цирке сейчас большое количество животных. Вот слоны и решили немного развеяться и выйти на прогулку в сопровождении итальянских дрессировщиков и служащих", - заключили в учреждении.