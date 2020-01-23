04 Августа 2020
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Политика В России Москва
памфилова элла александровна уполномоченный по правам человека в россии (2015) | Фото: Накануне.ru

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в будний день - Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова не исключила, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в будний день. Также она добавила, что ЦИК готов задействовать все формы волеизъявления для проведения голосования по поправке к конституции, в том числе за рубежом, передает ТАСС.

Ранее в качестве вероятной даты проведения голосования назывался День космонавтики – в этом году 12 апреля выпадает на воскресенье. В качестве резервной даты называлось 26 апреля, 19 апреля – менее удобное время, поскольку в этом году на это воскресенье выпадает православная Пасха.

23 января Госдума одобрила поправки в первом чтении, второе и третье чтения пройдут через две недели. Затем пакет документов должен одобрить Совет Федерации, и он поступит на всенародное голосование. И только в случае одобрения на этом голосовании поправки сможет подписать президент.

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Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в будний день - Памфилова

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Теги: элла памфилова, голосование, конституция, цик



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